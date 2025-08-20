CURP biométrica: instala Renapo más 140 módulos para el trámite en todo el país

GENERANDO AUDIO...

Buscan preparar el arranque oficial para octubre. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Tras la aprobación de la CURP biométrica, el Registro Nacional de Población (Renapo) informó que ya operan alrededor de 140 módulos piloto en las 32 entidades del país.

Con estos puntos de atención, se busca preparar el arranque oficial del trámite, que comenzará el 16 de octubre.

¿Qué es la CURP biométrica?

El nuevo documento conservará la clave alfanumérica de 18 caracteres que se asigna a cada persona en México, pero incorporará información adicional, como:

Huellas dactilares

Reconocimiento de iris

Fotografía del ciudadano

Firma electrónica

Código QR con datos encriptados

La medida tiene como objetivo fortalecer la base de datos poblacional y, de acuerdo con legisladores, se utilizará también en acciones contra la delincuencia.

¿Dónde están los módulos?

De acuerdo con Renapo, los módulos piloto se encuentran distribuidos en todo el país. En la Ciudad de México está disponible un punto de atención, ubicado en calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc; mientras que en el Estado de México operan cuatro.

En el resto de las entidades, los trámites pueden realizarse en oficinas estatales del Renapo y en los Registros Civiles de cada localidad.

Actualmente, funcionan alrededor de 140 módulos en las 32 entidades federativas.

Plazo para realizar el trámite

El sistema de módulos piloto estará disponible hasta el 16 de octubre, fecha en la que arrancará oficialmente la expedición de la CURP biométrica en México.

Por ahora, las autoridades no han establecido una fecha límite ni sanciones para quienes no acudan a tramitar el documento.

Datos que podría incluir en el futuro

El Congreso analiza que la CURP biométrica integre información adicional como:

Tipo de sangre

Institución de salud a la que se pertenece (IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar)

Condición de donador de órganos

Con esta información, el sistema de salud tendría acceso a datos más completos para la atención de los pacientes.

