CURP biométrica: requisitos, cuánto costará y dónde tramitarla

La CURP biométrica entra en vigor este 16 de octubre. Foto: UnoTV

La CURP biométrica entrará en vigor este mes de octubre, documento que funcionará como identificación oficial, por lo que te decimos los requisitos, cómo tramitarla y costo que tendrá.

De acuerdo con las autoridades, la CURP biométrica entrará en vigor a partir del próximo martes 16 de octubre y se tratará de un documento que no tendrá costo.

¿Qué es la CURP biométrica?

La nueva CURP biométrica mantiene los 18 caracteres alfanuméricos que identifican de forma única a cada persona en el país, pero añade información biométrica para reforzar la seguridad y autenticidad del documento.

Esta versión incluirá:

Huellas dactilares de ambas manos

Escaneo del iris de los ojos

Fotografía digital del titular

Firma electrónica

La CURP biométrica se convertirá en un documento útil para varios trámites, pero no sustituirá el INE, de acuerdo con autoridades.

“La CURP biométrica no sustituirá a la credencial para votar expedida por el INE. Esta se seguirá utilizando en las jornadas electorales para identificar a los ciudadanos. La CURP será el documento nacional para trámites y servicios; de hecho, ya está cumpliendo esa función”, explicó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación en julio pasado.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP biométrica?

Para obtener la CURP biométrica, se necesitan presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO)

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses

Correo electrónico activo

El proceso de trámite incluirá la captura de huellas digitales, fotografía y otros datos biométricos, y se estima que durará entre 20 y 30 minutos.

¿Dónde se podrá tramitar la CURP biométrica?

La CURP biométrica podrá tramitarse en las oficinas de los Registros civiles de cada entidad, así como en las oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO).