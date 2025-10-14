Se llena el Cutzamala: va al 95.58%, su nivel más alto en últimos 7 años

GENERANDO AUDIO...

El Sistema Cutzamala registró un almacenamiento de 95.58% de su capacidad, en una semana incrementó un 3.08% de su almacenamiento. Se trata del nivel más alto en últimos 7 años, de acuerdo con el último informe de la Organización de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

De acuerdo con las autoridades al 13 de octubre, las tres presas principales del sistema también presentan niveles cercanos al máximo:

Villa Victoria: 95.22%

Valle de Bravo: 95.77%

El Bosque: 95.54%

Desde hace algunos meses, el Sistema Cutzamala presenta una recuperación en el almacenamiento de agua con niveles no vistos desde hace varios años.

El incremento se atribuye a las lluvias de septiembre y octubre, que ayudaron a recuperar el nivel del sistema tras varios años de déficit.

El Cutzamala abastece parte del Valle de México, por lo que su recuperación representa una mejora significativa en la seguridad hídrica de la región.