Cutzamala alcanza 82.86%; recuperación que no se veía desde 2018

Desde 2018 no se recuperaba tan rápido el Cutzamala. Foto: Cuartoscuro

Al corte de la tarde del 16 de septiembre de 2025, el Sistema Cutzamala registró un llenado del 82.86% de su capacidad, lo que equivale a 648 millones 675 mil metros cúbicos de agua almacenada entre sus tres presas principales.

Este nivel de recuperación tan rápido no se veía desde 2018, cuando al comenzar septiembre el sistema estaba al 76.80% de llenado, y para el 16 del mismo mes ya había alcanzado aproximadamente 84%.

Al iniciar septiembre de 2025, el nivel era de 73.88%, lo que demuestra que este año la recuperación ha sido similar a la de aquel año histórico. En 2018, al cierre del año, el sistema llegó a 96.44% de llenado, lo que alimenta el optimismo de que este año podría superarse el 90%.

Niveles de las presas al día de hoy

La presa Valle de Bravo es la que más rápido ha recuperado agua: actualmente almacena 334 millones 886 mil metros cúbicos y se encuentra al 84.91% de su capacidad. Las lluvias constantes desde el domingo han contribuido a ese avance.

es la que más rápido ha recuperado agua: actualmente almacena y se encuentra al de su capacidad. Las lluvias constantes desde el domingo han contribuido a ese avance. Le sigue Villa Victoria , con 157 millones 169 mil metros cúbicos de agua y al 84.62% de llenado.

, con de agua y al de llenado. Finalmente, El Bosque almacena 156 millones 320 mil metros cúbicos, lo que corresponde al 77% de su capacidad.

Optimismo en proyecciones del Cutzamala

La recuperación acelerada este año ha sido impulsada por lluvias abundantes y un manejo hídrico más eficiente, de acuerdo con análisis previos.

Si la tendencia continua, con lluvias constantes y conservación, es probable que el sistema supere el 90% de llenado hacia finales de año, lo que aliviaría presiones para el suministro de agua en la Ciudad de México y el Estado de México.