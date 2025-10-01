GENERANDO AUDIO...

Cutzamala no abastece toda el agua del Valle de México. Foto: Cuartoscuro/Uno TV

El 30 de septiembre, el sistema Cutzamala alcanzó el 90% de su llenado total, equivalente a 728 millones 521 mil metros cúbicos. La recuperación obedece a las lluvias de 2025, los planes de manejo de presas y una mejor administración del recurso hídrico.

El Cutzamala, en su mejor nivel en años

Tras una de las peores sequías en su historia, el Cutzamala registra sus mejores cifras:

Villa Victoria: 171 millones 219 mil m³ (92.19%)

171 millones 219 mil m³ (92.19%) Valle de Bravo: 358 millones 468 mil m³ (90.89%)

358 millones 468 mil m³ (90.89%) El Bosque: 175 millones 300 mil m³ (86.61%)

Estos niveles contrastan con 2024, cuando las presas se encontraban en condiciones críticas.

¿Resolverá el problema de agua en el Valle de México?

Pese a la recuperación, la Conagua precisa que el sistema Cutzamala aporta sólo de 23.5% a 26% del agua en la CDMX y el Estado de México. La mayor parte del abasto —66.3%— proviene de acuíferos del Valle de México, hoy en estado de sobreexplotación.

Esto implica que el llenado del Cutzamala no elimina los cortes de agua, ya que influyen otros factores como fugas en la red de distribución, infraestructura deficiente y la creciente demanda en la zona metropolitana a los acuíferos.

No todas las colonias reciben agua del Cutzamala

El sistema no abastece a todas las colonias de las 16 alcaldías ni de los municipios mexiquenses. De acuerdo con estimaciones oficiales, solo el 45% de la población cuenta con servicio continuo, mientras que otras zonas dependen de pozos y reciben el suministro mediante tandeos.

La distribución puede consultarse en el portal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, donde se detalla qué colonias dependen del Cutzamala y cuáles de los mantos freáticos.

Normalmente, en las colonias que reciben agua del Sistema Cutzamala el servicio de agua es continuo, por lo que la información aparece de la siguiente manera:

Foto: Segiagua CDMX

Las colonias que reciben agua de los pozos y mantos freáticos y que además tienen agua por tandeo arrojan la siguiente información:

Foto: Segiagua CDMX

