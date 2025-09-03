GENERANDO AUDIO...

Presas del Sistema Cutzamala presentan mejores niveles. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala alcanzó un almacenamiento de 74.27% de su capacidad, impulsado por las lluvias registradas en los primeros días de septiembre en el centro del país. Se trata de un aumento significativo frente a 2024, cuando en las mismas fechas apenas reportaba 46.36% de llenado.

Recuperación de los niveles en el Cutzamala

De acuerdo con el informe del 2 de septiembre, publicado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las tres presas del sistema alcanzan un volumen total de 581 millones 197 mil metros cúbicos, confirmando la tendencia de recuperación que se ha mantenido durante las últimas semanas.

De acuerdo con estimaciones, de continuar con precipitaciones constantes, el Cutzamala podría acercarse a niveles cercanos al 100% antes de que concluya la temporada de lluvias, prevista hasta finales de noviembre.

Niveles por presa del Sistema Cutzamala

La presa Villa Victoria reporta 68.04% de llenado, equivalente a 126 millones 370 mil metros cúbicos, tras registrar lluvias moderadas en el segundo día de septiembre.

En Valle de Bravo, el almacenamiento llegó a 317 millones 566 mil metros cúbicos, lo que representa 80.52% de su capacidad. Esta presa muestra la recuperación más notable: en la misma fecha de 2024 se encontraba en apenas 38.54%, con niveles considerados críticos. Durante los dos primeros días de septiembre, el embalse recibió lluvias constantes que favorecieron su aumento.

La presa El Bosque alcanzó 67.82% de llenado, con 137 millones 261 mil metros cúbicos. Al igual que el resto del sistema, recibió lluvias moderadas en los primeros días del mes.

Perspectiva para los próximos meses

Con el repunte de lluvias y el aumento sostenido en los niveles de almacenamiento, el Sistema Cutzamala se encuentra en una de sus mejores condiciones de los últimos años. La recuperación es clave para garantizar el abasto de agua a la Zona Metropolitana del Valle de México, donde viven más de 22 millones de personas.

