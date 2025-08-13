GENERANDO AUDIO...

El Sistema Cutzamala, uno de los principales proveedores de agua para la Ciudad de México (CDMX) y su área metropolitana, alcanzó un nivel histórico de almacenamiento del 64.90% al 13 de agosto de 2025, cifra superior a la registrada en los últimos cinco años en el mismo periodo.

Este porcentaje representa un incremento significativo frente al 37.5% registrado en la misma fecha del año pasado, el 13 de agosto de 2024.

Debido a este incremento, millones de habitantes del Valle de México cuentan con mayor seguridad hídrica, reduciendo la presión sobre otros sistemas de abastecimiento y favoreciendo la planificación de cortes programados y mantenimiento de infraestructura.

Cutzamala muestra recuperación histórica contra los últimos 5 años

Los registros diarios del Sistema Cutzamala emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), muestran cómo ha variado su almacenamiento durante los últimos cinco años, permitiendo comparar su evolución y la disponibilidad de agua para la CDMX y área metropolitana en fechas clave de cada año, la cual aumentó un 29.44% respecto al 2023, cuando se registró el nivel más bajo.

Al 13 de agosto de 2025: 64.90%

Al 13 de agosto de 2024: 37.52%; promedio total del mes: 44.88%

Al 13 de agosto de 2023: 35.46%; promedio total del mes: 37.25%

Al 13 de agosto de 2022: 47.41%; promedio total del mes: 52.24%

Al 13 de agosto de 2021: 47.33%; promedio total del mes: 52.03%

Comparando los datos, se observa que el almacenamiento de 2025 casi duplica el porcentaje registrado en 2024, lo que refleja una mejora significativa en las reservas. Especialistas advierten que mantener esta tendencia dependerá de la gestión eficiente del recurso y las precipitaciones que se registren en los próximos meses.

¿Por qué el Cutzamala registró más agua que en años pasados?

De acuerdo con la Conagua, esta recuperación se debe a las lluvias registradas durante la temporada de monzones, que han permitido recargar los principales embalses que conforman el sistema. Este aumento significa un respiro para el abasto de agua en la capital y municipios aledaños, después de varios años de niveles bajos.

El Sistema Cutzamala es vital para garantizar el suministro de agua potable a millones de habitantes, por lo que estas cifras representan una noticia positiva para los usuarios, aunque las autoridades llaman tener conciencia sobre el uso responsable del agua, ya que la recuperación no elimina por completo el riesgo de desabasto en caso de sequías prolongadas.

