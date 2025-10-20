Cutzamala se acerca al límite: registra 96.79% de llenado

GENERANDO AUDIO...

Sistema Cutzamala supera casi 3 veces niveles de sequía de 2023. Fotos: Cuartoscuro

El sistema Cutzamala, que abastece cerca del 25% del agua del valle de México, alcanzó este fin de semana un nivel de llenado de 96.79%, a pesar de la disminución de las lluvias. Las tres presas que conforman el sistema mantienen un aumento constante, reflejando una recuperación significativa respecto a los peores años de sequía.

Este nivel representa uno de los mejores estados del Cutzamala desde que se inició el monitoreo diario en 2016 y supera por casi tres veces el registro de 2023, cuando a la misma fecha el sistema se encontraba al 39.67% de su capacidad, tras una de las peores sequías en la historia reciente de México.

Niveles actuales de las presas del Cutzamala

Los datos más recientes de las presas muestran un llenado cercano a su máximo:

Presa Villa Victoria: 177 millones 142 mil metros cúbicos, 95.38% de capacidad.

177 millones 142 mil metros cúbicos, 95.38% de capacidad. Presa Valle de Bravo: 382 millones 899 mil metros cúbicos, 97.09%.

382 millones 899 mil metros cúbicos, 97.09%. Presa El Bosque: 197 millones 400 mil metros cúbicos, 97.53%.

Recuperación del sistema tras la sequía de 2023

La recuperación del Cutzamala se da luego de que en 2023 México enfrentara una sequía histórica, lo que llevó a las autoridades a implementar uso racional del agua y a disminuir el caudal de distribución.

Esta estrategia, mas la abundancia de lluvias en este 2025 permitió que las presas acumularan agua progresivamente, mejorando la disponibilidad para la Ciudad de México y el Estado de México.

Medidas de seguridad y operación ante niveles altos

El registro actual también se compara con octubre de 2018, cuando el Cutzamala alcanzó su máximo histórico de 98.77%. La continuidad en el monitoreo y las medidas preventivas permiten anticipar escenarios críticos y asegurar que la recuperación del sistema se mantenga de manera sostenible.

De acuerdo con las autoridades, el sistema Cutzamala es considerado uno de los más seguros del país, ya que permite desfogar agua hacia arroyos y ríos cercanos en caso de que los niveles continúen aumentando.

Además, es posible aumentar la presión de distribución hacia los hogares sin comprometer la infraestructura, garantizando un suministro estable a la población de las zonas que dependen del sistema.