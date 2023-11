Damnificados por Otis piden ayuda a diputados y senadores

A la 1:00 de la tarde, integrantes y damnificados de la caravana “Unidos por la Reconstrucción de Acapulco” llegaron a la Cámara de Diputados para pedir recursos.

“… Hoy venimos a hacerles un llamado, a sensibilizarlos. Votar en lo particular un fondo de ayuda, específico, etiquetado para Acapulco, Acapulco necesita 300 mil millones de pesos según los especialistas para poder levantarse…” Evodio Velázquez | Vocero, Caravana “Unidos por la Reconstrucción de Acapulco”

Los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio por México los escucharon y prometieron ayudarlos con la creación de una comisión especial para Acapulco.

…Vamos a votar primero por Acapulco, vamos a votar una comisión especial para reconstruir Acapulco” Luis Espinoza Cházaro | Coordinador del PRD, Cámara de Diputados

“…Para que le dé seguimiento a la reconstrucción del estado de Guerrero…” Rubén Moreira Valdez | Coordinador del PRI, Cámara de Diputados

Y con recursos etiquetados.

“…Estamos en momento para poder votar un fondo de ayuda, concreto, etiquetado, específico para Acapulco…” Jorge Romero Herrera | Coordinador del PAN, Cámara de Diputados

Morena no los recibió.



Antes, a las 10 de la mañana, estuvieron en el Senado.

“…Hoy se comprometieron en la Comisión de Turismo, (del Senado de la República) que creo que fue la indicada, de poder solicitar que Acapulco sea una prioridad nacional y en ese sentido pues nos vamos no satisfechos, hasta que sea; pero nos vamos atendidos…” Evodio Velázquez | Vocero, Caravana “Unidos por la Reconstrucción de Acapulco”



En donde no fueron recibidos fue en la Oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional. Habían pernoctado en 35 casas de campaña, minutos después de las 8 de la mañana dieron una breve serenata.



Después, un grupo de 40 damnificados avanzó hasta la Oficina de Atención Ciudadan, intentaron por la calle Moneda…pero no fue posible. Dieron la vuelta, para llegar por Correo Mayor y policías intentaron detenerlos.



Ya en la oficina, encontraron la puerta cerrada. El intento de portazo duró algunos minutos. Concluyó cuando uno de los manifestantes resultó lesionado.



Alas 6:00 de la tarde, los integrantes y damnificados de la caravana levantaron el plantón para regresar a Guerrero.



Una comisión permanecerá en la Ciudad de México para insistir en que necesitan ayuda.