Dan 11 años de prisión a dos sicarios más por atentado contra Ciro Gómez Leyva

El periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado en 2022. Foto: Cuartoscuro

Un juez sentenció a 11 años de prisión a dos sicarios del narcotráfico que intentaron asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta ahora, once personas han sido condenadas por su participación en este ataque, el cual —según declaraciones de uno de los imputados— fue ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El ataque contra el periodista en 2022

El atentado contra Gómez Leyva, uno de los periodistas más reconocidos y críticos del oficialismo, ocurrió la noche del 15 de diciembre de 2022, cuando hombres armados en motocicleta dispararon contra su camioneta en la Ciudad de México. El blindaje del vehículo evitó que el comunicador perdiera la vida.

La FGR explicó que se acreditó “plenamente” la responsabilidad de los sentenciados en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa.

Identidad de los sentenciados y contexto de violencia

Los dos condenados fueron identificados como Israel “J” y Juan Antonio “C”, cuyos nombres completos no se pueden revelar para no vulnerar el debido proceso.

Ciro Gómez Leyva, de 66 años, conduce un noticiero en la cadena Radio Fórmula. Su caso destacó entre los ataques contra la prensa en México, donde se contabilizan cerca de 150 periodistas asesinados desde 1994.

El atentado fue atribuido al CJNG, organización criminal cuyo líder, “El Mencho”, es uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, que ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

