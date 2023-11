Dan luz verde; aprueba Senado en Comisiones terna para ministra de la SCJN

Las tres aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvieron el aval de idoneidad al cargo por parte de la Comisión de Justicia del Senado…

Cada una, en su momento, fue cuestionada. Los legisladores les preguntaron sobre su independencia por su presunta cercanía con el Ejecutivo Federal.

“… Considera que la existencia de un conflicto de interés o ¿cómo podría usted garantizar al país su plena independencia en sus resoluciones…?” Damián Zepeda, senador del PAN

Bertha María Alcalde Luján, aspirante a ministra de la SCJN contesto:

“… La lealtad de toda ministra o ministro es a la Constitución, yo tengo respeto, aprecio por el Presidente, compartimos valores, compartimos principios, pero creo que esa debe ser al final la función, es importante poder juzgar sin que eso pise nuestros criterios…”

Lenia Batres Guadarrama, también aspirante a ministra de la SCJN sostuvo:



“… Las relaciones que poseo no condicionarían la resolución de controversias particulares ya que las convicciones de justicia social, de respeto a las libertades personales de auto gobierno profundo por las que he realizado funciones de gobierno son las que sustentaría en los fallos en los que desde el poder judicial podría ahora participar…”

Por último, María Elena Ríos González, aspirante a ministra de la SCJN dijo:

“… Y no es porque tenga que obedecerlo, es porque coincido en la defensa de esos derechos humanos…”

También les pidieron fijar postura sobre los salarios de los ministros y magistrados, así como de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

“… ¿Cómo aplicaría los valores de independencia e imparcialidad para resolver los recursos de reclamación presentados por los jueces y magistrados por ejemplo contra la extinción de los fideicomisos que otorgaban ciertos beneficios?..” Navor Alberto Rojas Mancera, senador de Morena

Lenia Batres Guadarrama, sostuvo:

“… Desde 2010 debió haber acatado el límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas; ni otro como el reciente desacato para disponer de los recursos de 13 fideicomisos para las personas damnificadas en el estado de Guerrero, el Poder Judicial tiene ninguna justificación…”

Fueron cuestionadas sobre la propuesta de someter a elección popular los nombramientos de los integrantes del Tribunal Constitucional.

“… ¿Considera usted que la ciudadanía debe de participar en el proceso de designación de candidatos a ministros o ministras de La Corte?..” Raúl Bolaños Cacho Cué, senador del PVEM

“… Si debe participar la ciudadanía en la elección de ministras y ministros, yo creo que sí. Creo que deberíamos discutir esta parte de sí es justificable al día de hoy que los poderes judiciales sigan siendo entes provenientes de las élites económicas…” Lenia Batres Guadarrama, aspirante a ministra de la SCJN.

En el caso de la actual Consejera Jurídica de Presidencia, Maria Elena Ríos González, defendió su derecho a ser considerada para el cargo de ministra.

“… No se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace, ni se puede aplicar una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace porque sería violatoria de un derecho…si se hace una interpretación equiparándome como consejera como secretaria de estado se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público…” Maria Elena Ríos González, aspirante a ministra de la SCJN

La idoneidad de la terna fue aprobada por 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

El dictamen se turnó a la mesa directiva del Senado para someterlo a primera lectura en la próxima sesión ordinaria, esto podría ocurrir el próximo miércoles pues necesario que se haya publicado 24 horas antes.