Foto: Cuartoscuro

Luego de varias horas, concluyó la audiencia inicial en contra de Hernán “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Durante la diligencia, llevada a cabo de manera virtual, la defensa solicitó la duplicidad del plazo para ofrecer pruebas, mientras que el Juez de Control determinó prisión preventiva oficiosa.

El plazo para resolver la vinculación a proceso vence el próximo martes.

Cabe recordar que Hernán “N” fue detenido por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, tras cumplimentarse la orden de aprehensión.

Podría alcanzar hasta 158 años de prisión

Este viernes, el fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, explicó que, de ser encontrado culpable, el imputado podría alcanzar hasta 158 años de prisión. Detalló que la penalidad por secuestro va de 50 a 100 años, de 7.5 a 18 años por asociación delictuosa, y de 20 a 40 años por extorsión.

A estas penas se sumarían las que resulten de procesos federales, ya que la Fiscalía General de la República también mantiene abierta una investigación y existe una orden de aprehensión en su contra en el ámbito federal.