De 44% a 73% en un año: Cutzamala abastecería a 1.1 millones de hogares

Foto: Archivo

El Sistema Cutzamala cerró agosto de 2025 con un almacenamiento del 73.44%, equivalente a 574.6 millones de metros cúbicos, según datos de Conagua. Esto significa un aumento de 28.56 puntos porcentuales, es decir, 63.6% más agua que en agosto de 2024, cuando el sistema apenas alcanzaba el 44.88% con 351.2 millones de metros cúbicos.

La diferencia entre ambos años refleja el impacto directo de las lluvias registradas en los últimos meses. En 2025, las precipitaciones fueron más constantes y favorecieron el llenado de presas clave como Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, que mostraron incrementos significativos frente a los niveles críticos observados en 2024.

Comparativo de almacenamiento en presas del Cutzamala

Presa Capacidad (Mm³) Almacenamiento ago 2024 % 2024 Almacenamiento ago 2025 % 2025 Villa Victoria 185.7 73.1 Mm³ 39.4% 124.5 Mm³ 67.1% Valle de Bravo 394.3 147.8 Mm³ 37.5% 316.0 Mm³ 80.1% El Bosque 202.4 130.1 Mm³ 64.3% 134.0 Mm³ 66.2% Total Sistema 782.5 351.2 Mm³ 44.9% 574.6 Mm³ 73.4%

Fuente: Conagua

Dependencia de las lluvias en el Cutzamala

La recuperación de 2025 se explica principalmente por las precipitaciones registradas entre julio y agosto, que superaron en varios días los 20 milímetros en Villa Victoria y Valle de Bravo, algo que no ocurrió con la misma frecuencia en 2024.

Mientras en agosto de 2024 se reportaban apenas 306 millones de metros cúbicos en promedio, en 2025 la cifra subió a 526 millones de metros cúbicos mensuales.

Este aumento da un respiro al abasto de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México, aunque Conagua mantiene el llamado al uso responsable del recurso hídrico, ya que el sistema aún no alcanza niveles de seguridad plena.

¿Qué significa para los ciudadanos este nivel de almacenamiento?

Para dimensionar lo que representan los 574.6 millones de metros cúbicos actuales, basta con ponerlo en términos de consumo doméstico:

Una familia de cuatro personas gasta en promedio 1,350 litros diarios de agua.

gasta en promedio de agua. Esto equivale a 492 mil 750 litros al año, o 492.75 metros cúbicos anuales.

Con el nivel de agosto de 2025, el Sistema Cutzamala podría abastecer, en teoría, a más de 1.1 millones de familias durante un año completo. En contraste, con los 351 millones de metros cúbicos de 2024, el sistema apenas alcanzaba para unas 712 mil familias.

Esto muestra que, aunque la recuperación es significativa, el volumen sigue siendo limitado frente a la demanda de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde viven más de 20 millones de personas. Por eso, las autoridades insisten en el uso responsable y eficiente del agua en los hogares.