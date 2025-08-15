De la Fuente ultima detalles para visita de Sheinbaum en Consulado de Petén, Guatemala

GENERANDO AUDIO...

Con motivo de la visita que la presidenta Claudia Sheinbaum realizará a Guatemala este viernes, el canciller Juan Ramón de la Fuente llevó a cabo un recorrido de supervisión por la nueva sede del Consulado de México en Petén.

En su viaje de solo un día, volviendo a México el mismo 15 de agosto, la mandataria federal se reunirá con su homólogo, Bernardo Arévalo, en Guatemala, para después trasladarse con él a Campeche para sostener una reunión trinacional con el primer ministro de Belice, Johny Briceño.

¿Por qué fue De la Fuente a Guatemala?

Como parte de las labores de avanzada, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un recorrido de supervisión por el Consulado de México en su nueva sede de la localidad de Flores, en Petén, Guatemala.

“Queremos seguir teniendo una muy buena relación con Guatemala en el marco de una coordinación respetuosa de las soberanías”

Juan Ramón de la Fuente / titular SRE

Ahí, el encargado de la política exterior del Gobierno de México resaltó la buena relación y coordinación entre nuestro país y la nación centroamericana, destacando además la importancia de los servicios consulares para la población mexicana migrante, o de visita.

Mientras que durante el acto estuvo acompañado por la subsecretaria Raquel Serur, así como el embajador mexicano Ruiz Armento y el cónsul Carlos Iván González Osuna y su equipo.

¿Cómo será el viaje de Sheinbaum a Guatemala?

Siendo el de este viernes su cuarto viaje al extranjero, se prevé que salga de Chetumal, Quintana Roo, donde realizará su conferencia mañanera, para reunirse en la isla de Flores, departamento de Petén, Guatemala, con su homólogo Bernardo Arévalo.

Ahí, según está previsto, ambos mandatarios abordarán temas como la conexión ferroviaria entre ambos países, como los proyectos para extender los trenes Maya e Interoceánico a ese territorio, así como la seguridad fronteriza, migración y energía.

Mientras que, tras la reunión, ambos se trasladarán a Calakmul, Campeche, donde tendrán un encuentro trilateral con el primer ministro de Belice, Johny Briceño.

En tanto que en su último evento, con ambos mandatarios, la presidenta mexicana también tratará los temas del turismo, energía y conectividad entre las tres naciones, además de la cooperación en el comercio agrícola y asistencia técnica con Belice.