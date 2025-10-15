De la Fuente viaja a Washington para reunión con Marco Rubio

GENERANDO AUDIO...

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio. Foto: Cuartoscuro.

El canciller Juan Ramón de la Fuente viajará a Washington, Estados Unidos, para reunirse mañana con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de la Unión Americana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el encuentro del canciller forma parte del seguimiento a la visita hecha por el secretario de Estado en el mes de septiembre.

Asimismo, a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos.

Visita de Marco Rubio a México

El pasado 3 de septiembre, Marco Rubio realizó una visita a territorio mexicano en donde sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, entre otros funcionarios de primer nivel.

Tras la reunión, Rubio y de la Fuente informaron sobre la creación de un grupo de alto nivel para dar seguimiento a los compromisos entre ambos países y destacaron resultados en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas.

Ambos coincidieron en que la relación bilateral entra en una nueva etapa de coordinación estructurada con metas claras y reuniones periódicas. El objetivo común: hacer más seguras a las comunidades en ambos lados de la frontera.