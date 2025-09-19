De la Fuente y Carney se reúnen con empresarios de México y Canadá

GENERANDO AUDIO...

Como parte de las actividades relacionadas con su visita a nuestro país, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunió con 200 empresarios de ambas naciones en Palacio Nacional.

Asimismo, el acto estuvo encabezado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Por qué se reunieron De la Fuente y Carney con empresarios?

Este jueves, en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, encabezó, en representación de la presidenta, una reunión en honor al primer ministro canadiense, Mark Carney, en la que participaron 200 empresarios de ambos países.

Tras el evento, acompañado por el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, De la Fuente destacó que el encuentro fue “sumamente productivo”, pues derivó en la firma de un Plan de Acción 2025-2028, el cual servirá como hoja de ruta para impulsar proyectos y acciones conjuntas en los próximos tres años.

Actualmente, Canadá es el tercer mayor inversionista en México, con alrededor de 2 mil 933 empresas instaladas en el país, mientras que las exportaciones mexicanas hacia ese país crecieron 70 % entre 2020 y 2024, al pasar de 11.1 mil millones de dólares a 18.9 mil millones. Tan solo de enero a julio de 2025, estas ventas continuaron al alza, con un incremento de 13 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Crecimiento que, según subrayó el canciller, refleja la solidez de la relación económica entre México y Canadá, mientras que el nuevo plan permitirá consolidar una mayor integración productiva en beneficio de ambas naciones.