GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

La entrega del Bastón de Mando en México ha pasado de ser un símbolo ancestral de respeto en comunidades indígenas a convertirse en un acto protocolario en escenarios políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició hoy actividades con una ceremonia de purificación y la consagración del Bastón de Mando en la zona arqueológica de Cuicuilco.

De acuerdo con la publicación “Entrega del bastón de mando: simbología indígena y política en dos ceremonias“, este elemento ceremonial de gran importancia en distintas culturas indígenas de México representa la máxima autoridad espiritual y política de quien lo porta dentro del sistema de organización comunitaria.

Su entrega no sólo implica respeto, sino también sometimiento a dicha autoridad. En Oaxaca, por ejemplo, todos los integrantes del Cabildo ―desde el presidente municipal hasta regidores, topiles y auxiliares de juzgado― lo reciben como parte del reconocimiento de la comunidad a su cargo.

Este objeto encarna la confianza depositada por la asamblea en quien ha sido elegido y recuerda que la persona que lo porta está obligada a cumplir con la voluntad de la comunidad bajo el marco de los usos y costumbres.

Ceremonias y contexto cultural

El bastón de mando suele entregarse en contextos solemnes y de gran carga simbólica. Dos ejemplos recientes destacan en Querétaro:

Equinoccio de primavera en la Peña de Bernal : un monolito que se ha convertido en atracción turística nacional e internacional y donde el bastón refuerza la conexión entre lo espiritual y lo comunitario.

: un monolito que se ha convertido en atracción turística nacional e internacional y donde el bastón refuerza la conexión entre lo espiritual y lo comunitario. Celebración del aniversario de la fundación de Querétaro: ceremonia en la que se recuerda la conquista española con la figura de Santiago Matamoros, donde el bastón también se presenta como símbolo de continuidad cultural.

Más allá de su aspecto ritual, el bastón de mando es un recordatorio de que el poder en las comunidades indígenas no se concentra en una figura individual, sino que responde a la voluntad colectiva y a la tradición ancestral.

Bastón de Mando: tradición que llegó a la política

Su adopción en actos políticos se ha vuelto recurrente en los últimos años:

2018: Pueblos indígenas entregaron el Bastón de Mando a Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino, tras asumir la Presidencia de México.

“Aquí está el bastón de mando, el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo. Queremos recordarle que deseamos ser tomados en cuenta en sus planes de estos seis años”, le dijo una de las indígenas que se lo entregó.

2024: Claudia Sheinbaum recibió el Bastón de Mando de representantes indígenas en el Zócalo, un día después de rendir protesta como Presidenta.

“Tomo este Bastón de Mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva de nuestros pueblos indígenas, lo tomo con orgullo, compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas en unidad y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México justo”, expresó Sheinbaum.

2024: Rocío Nahle, gobernador de Veracruz, recibió de representantes de pueblos originarios un Bastón de Mando, momentos después de haber tomado protesta constitucional al cargo en el Congreso del Estado.

“Actuando con inteligencia para que nunca más en Veracruz haya discriminación en cualquier sentido, por género, origen, etnia, credo o pensamiento”, afirmó.

2024: Clara Brugada, jefa de Gobierno, encabezó la “Caravana de la capital de la transformación” para recibir también el Bastón de Mando de pueblos originarios como parte de sus actividades de toma de posesión.

“Hemos concluido esta pequeña, pero simbólica ceremonia donde a través de la vestimenta, la luz y con la entrega del Bastón de Mando, los pueblos originarios también están integrando a la Jefa de Gobierno dentro de sus tradiciones. Con esto inicia la nueva relación de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes con el Gobierno de la Ciudad de México”, dijo la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Nelly Juárez Audelo.

Además, diversos gobernadores electos, como los de Oaxaca, Chiapas y Puebla, también han participado en ceremonias similares al iniciar sus mandatos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]