¿Debes comprobar supervivencia en el IMSS o ISSSTE para recibir tu pensión? Esto dice la información oficial

Pensionados IMSS e ISSSTE, les puede interesar esta información. FOTO: Shutterstock

El certificado de supervivencia permite al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmar que un derechohabiente está con vida y puede seguir recibiendo su pensión y servicios médicos. Sin embargo, el IMSS ha eliminado este trámite presencial para la mayoría de sus pensionados, aunque aún aplica en ciertos casos específicos.

El propio Instituto aclara que “NO se requiere presentar documento de SUPERVIVENCIA”, salvo excepciones, y que el requisito fue anulado desde 2015. En su lugar, se solicita que los datos personales se mantengan actualizados para garantizar el pago de la pensión.

Certificado de supervivencia

Aunque el IMSS ya no solicita el certificado de supervivencia en la mayoría de los casos, algunos pensionados aún deben acudir a ventanilla. Para saber si es tu caso, revisa tu último comprobante de supervivencia.

En la parte inferior de ese documento puede aparecer una de estas leyendas:

1.- “«tu nombre», el IMSS elimina la comprobación de supervivencia en ventanilla”

👉 Esto significa que ya no necesitas presentarte en ventanilla, siempre y cuando mantengas tus datos personales actualizados.

2.- “«tu nombre», acuda a actualizar sus datos para obtener el beneficio de no comprobar supervivencia”

👉 En este caso, sí debes acudir a ventanilla para actualizar tu información y así obtener el beneficio de no tener que comprobar supervivencia en el futuro.

Casos en los que es necesario el trámite presencial del certificado de supervivencia

El trámite presencial aún aplica para algunos grupos de pensionados, como quienes reciben pensión por viudez, extrabajadores o personas que residen en el extranjero. Estos deberán acudir a su subdelegación correspondiente o al consulado mexicano, según el caso.

En el caso de los mexicanos que viven fuera del país, deben realizar el trámite directamente en el consulado o embajada, presentando la documentación requerida por el IMSS, el ISSSTE o el ISSFAM.

¿Qué necesitas para actualizar tus datos en ventanilla?

Si debes acudir a ventanilla de Prestaciones Económicas, el IMSS solicita los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente

CURP

Número de Seguridad Social

Domicilio actual (sin necesidad de comprobante, basta con declararlo)

Teléfono, celular y correo electrónico (opcional)

El caso del ISSSTE

En el caso del ISSSTE, el certificado de supervivencia fue eliminado desde 2014. La institución ha reiterado que el pago de pensiones se mantiene de forma regular, sin necesidad de que los pensionados realicen este trámite.

