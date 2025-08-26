GENERANDO AUDIO...

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó este lunes 25 de agosto sobre un decomiso histórico de mercancía procedente de China que pretendía entrar de manera ilegal al país a través de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Según Rafael Marín Mollinedo, director de la ANAM, se intervinieron 123 contenedores con un valor estimado de 1,224 millones de pesos, incluyendo productos como pesas para gimnasio, juguetes, refrigeradores, calzado y árboles de Navidad artificiales.

Productos con mayor valor decomisado en Lázaro Cárdenas:

Industria del calzado: más de 506 millones de pesos

más de 506 millones de pesos Sector textil: más de 654 millones de pesos

más de 654 millones de pesos Herramientas para madera: casi 62 millones de pesos

casi 62 millones de pesos Muebles: más de medio millón de pesos

“Todo esto venía principalmente para surtir los comercios del centro de la Ciudad de México, detrás de Palacio Nacional”, indicó Marín Mollinedo.

Además, la operación incluyó el aseguramiento de 10 millones 699 mil cajetillas de cigarros de contrabando, que representan uno de los mayores decomisos documentados de este tipo en el país.

La ANAM también alertó sobre el uso ilegal de beneficios fiscales y programas de fomento económico para impulsar el contrabando, detectando 16 importadores que falsearon fracciones arancelarias para evadir impuestos y 18 empresas con operaciones irregulares.

Hasta ahora, los operativos aduaneros, como el de Lázaro Cárdenas, han generado decomisos de mercancía con un valor cercano a los dos mil millones de pesos. La autoridad federal espera que la Fiscalía General de la República localice a los grupos criminales responsables y proceda legalmente contra ellos.