Defiende Luisa María Alcalde a Gutiérrez Müller por supuesta mudanza a España

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es “libre de hacer lo que ella quiera”, aseguró la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ante las críticas por su supuesta residencia en España.

¿Por qué Beatriz Gutiérrez Müller vive en Madrid?

De acuerdo con medios españoles, Gutiérrez Müller se habría mudado a Madrid junto a su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, quien continuará sus estudios superiores en la Universidad Complutense. Los reportes indican que la familia se instaló en el lujoso barrio de La Moraleja, conocido por sus residencias exclusivas, alta seguridad y colegios internacionales.

Mientras que las críticas, que Alcalde asegura son una campaña de la oposición en su contra, partieron de la carta que el entonces presidente López Obrador envió al Rey de España exigiendo disculpas por la Conquista.

Esta acción, supuestamente ideada por su esposa, ha sido un punto de controversia, y medios españoles han señalado una incongruencia entre ese discurso y la decisión de Gutiérrez Müller de residir en un exclusivo barrio de Madrid.

Mientras que, cuestionada este domingo por periodistas, Luisa María Alcalde abordó el tema, evitando profundizar, defendiendo a la esposa del expresidente, a quien calificó de “mujer extraordinaria y libre”.

También, atribuyó las críticas a una “campaña de acoso” por parte de la oposición, que busca “opacar” los logros del gobierno anterior, como la salida de millones de personas de la pobreza.

Finalmente, la dirigente de Morena hizo un llamado a la militancia para organizarse y defender el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.