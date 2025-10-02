Del 68 a la huelga del 99 en la UNAM: movimientos estudiantiles que marcaron a México

GENERANDO AUDIO...

La historia de México también es la historia de los estudiantes. En el siglo XX, diversos movimientos estudiantiles se desarrollaron en el país, encontrando un parteaguas en 1968, cuando un movimiento que comenzó en escuelas de educación media superior se extendió a varios sectores y marcó un hito histórico.

Estos movimientos han definido la protesta social en México, mostrando cómo los jóvenes han exigido derechos, autonomía educativa y justicia en distintos momentos del siglo XX y XXI.

Halconazo de 1971: represión tras el 2 de octubre

Tras la trágica conclusión de los hechos del 2 de octubre de 1968, las organizaciones estudiantiles continuaron con movimientos dispersos. Según el autor Daniel Librado Luna, en el libro “A 50 años del Halconazo”, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el movimiento encontró convergencia en la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

A partir del apoyo a los estudiantes de Nuevo León, el movimiento estudiantil encontró las bases para volver a aglutinarse y exigir una reforma educativa profunda.

El 10 de junio de 1971, un Jueves de Corpus, fuerzas paramilitares, presuntamente apoyadas por sectores políticos, atacaron una manifestación pacífica, asesinando a decenas de jóvenes, dejando un legado de represión y memoria colectiva.

Movimiento Estudiantil de 1986–1987: defensa de la educación pública

Estudiantes de la UNAM, organizados en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), se opusieron a la imposición de cuotas escolares. La huelga duró varios meses y contó con la participación activa de estudiantes que hoy son figuras públicas, incluida la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El movimiento concluyó con concesiones menores, pero consolidó un activismo estudiantil más estructurado dentro de las universidades mexicanas.

Movimiento de Excluidos de 1995: lucha por el ingreso universitario

En 1995, estudiantes rechazados por la UNAM se organizaron para exigir su ingreso. A través de protestas, huelgas de hambre y la toma de la Torre de Rectoría, lograron que más de mil estudiantes fueran admitidos, demostrando la fuerza de la movilización colectiva.

Huelga de la UNAM (1999–2000): defensa contra cuotas y restricciones

En respuesta a la propuesta del aumento en el cobro de cuotas y limitaciones en el pase reglamentado, estudiantes declararon una huelga indefinida que paralizó la universidad casi un año.

El movimiento culminó con la derogación de las reformas y la victoria parcial de los estudiantes que fueron desalojados de los planteles ocupados por la fuerza de la entonces Policía Federal Preventiva.

Movimientos estudiantiles del siglo XXI y Ayotzinapa

Los movimientos estudiantiles continuaron con fuerza en el siglo XXI. En 2012, el #YoSoy132 protestó contra Enrique Peña Nieto, movilizando a estudiantes de varias instituciones y diversos sectores sociales.

Además, la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, provocó movilizaciones nacionales que se convirtieron en un símbolo de la exigencia de justicia y derechos humanos.

En septiembre de 2025, un ataque violento en el CCH Sur de la UNAM, donde un estudiante asesinó a otro, generó indignación y huelgas estudiantiles, enfocadas en la seguridad y la salud mental en las instituciones educativas.

