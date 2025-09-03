GENERANDO AUDIO...

Cronología: imágenes de los sismos 1985, 2017 y 2022. Fotos: AFP | Cuartoscuro

Si bien la memoria colectiva mexicana tiene muy presente dos sismos ocurridos en 19 de septiembre, en realidad son tres los temblores que se registraron en esa dolorosa fecha: en, 1985, en 2017 y en 2022.

En este 2025, se cumplen 40 años del fatal terremoto de magnitud 8.1 que dejó devastación en algunas partes de la Ciudad de México, en esta entrega de UnoTV.com te compartimos datos e imágenes de los tres sismos que convirtieron al 19 de septiembre en un día negro.

Imágenes de los tres sismos del 19 de septiembre en México

Sismo 1985 en México

Un sismo de magnitud 8.1 azotó a la capital mexicana a las 7:19 horas. La catástrofe es considerada una de las mayores tragedias en la historia de México.

El epicentro en 1985 fue en las costas de Michoacán. Foto: AFP

Una parte de la Ciudad de México quedó en ruinas. De acuerdo con datos oficiales, se contabilizó que 6 mil personas perdieron la vida, sin embargo, otras estimaciones apuntan que el terremoto dejó unos 10 mil muertos.

Las cifras también reflejaron más de 30 mil heridos y daños en casi 100 mil edificios.

La solidaridad de los mexicanos destaca en las misiones de ayuda Foto: Cuartoscuro

Sismo 2017 en México

El 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas se repitió la pesadilla. Un sismo de magnitud 7.1 sacudió varios estados del país.

Las principales afectaciones se registraron en:

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Tlaxcala

En 2017, el epicentro fue en Chiautla de Tapia, Puebla. Fotos: AFP

Cifras oficiales reportaron 369 fallecidos, la mayoría (228) en la capital del país.

México vivió la misma pesadilla 32 años después. Foto: AFP

Sismo 2022 en México

La magnitud fue de 7.7 y sus efectos menores a los de los sismos, en esa misma fecha, que le precedieron.

El epicentro fue frente a la costa de Coalcomán, Michoacán y el movimiento llegó a sentirse en varios estados, desde la Ciudad de México hasta Chihuahua.

Coincidencia en los sismos del 19 de septiembre

Si bien, han sido tres los sismos que ocurrieron un 19 de septiembre, expertos en geofísica han difundido que la repetición de la fecha solo se debe a una coincidencia, destacando que no existen patrones que indiquen que estos eventos ocurren con mayor frecuencia en un mes específico.

Respecto al término tremofobia, entendido como un temor persistente a los movimientos telúricos, los profesores de la Facultad de Psicología de la UNAM, Hugo Sánchez Castillo y Ricardo Trujillo Correa, coinciden en que el término no es válido en el ámbito clínico.

Sismo 2022 | Sismo 2017. Fotos: AFP

Otro sismo de gran magnitud en México

Otro sismo con consecuencias desoladoras fue el del 7 de septiembre de 2017, su magnitud fue de 8.2, una de las mayores registradas en México. Murieron 99 personas, los estados principalmente afectados fueron Oaxaca y Chiapas.

