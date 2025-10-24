Del mínimo histórico al 97%: el antes y después del Cutzamala en imágenes

| 16:01 | Sergio Iván González | Uno TV
Sistema Cutzamala antes y después
El sistema Cutzamala muestra un contraste evidente a 2023. Fotos: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala, encargado de proveer alrededor del 25% del agua a la Zona Metropolitana del Valle de México, vive un cambio histórico. Tras registrar en 2023 niveles críticos por la sequía, hoy alcanza 97.21% de llenado, lo que devuelve el equilibrio al ecosistema y garantiza el abasto para millones de personas.

En su momento más crítico, el sistema —integrado por las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque— llegó a promediar apenas 30% de capacidad, lo que generó alarma por un posible “día cero” en el suministro. Dos años después, las lluvias constantes transformaron por completo el panorama: los embalses lucen llenos, las orillas verdes y las actividades económicas y turísticas comienzan a reactivarse.

Villa Victoria: de la sequía a la abundancia

Desde 2021, la presa Villa Victoria mostraba un deterioro visible con niveles que difícilmente superaban el 30%. El paisaje se volvió árido y la falta de agua afectó la vegetación circundante.

Villa victoria en 2021. Foto: Cuartoscuro

Para 2023, el nivel descendió al 20%, marcando uno de los momentos más críticos del embalse y de todo el sistema.

En octubre de 2025, los reportes oficiales indican un 94.90% de llenado. Imágenes más recientes muestran la presa vertiendo agua hacia los arroyos, además el periodista Ernesto Martínez muestra un entorno completamente recuperado.

La zona, ubicada en Zitácuaro, Michoacán, comienza a recuperar también el turismo y las actividades que dependen del abastecimiento hídrico.

Valle de Bravo: el regreso del paisaje emblemático

Considerado un ícono del Estado de México por su atractivo turístico y su vida acuática, el embalse de Valle de Bravo atravesó su peor sequía en 2023, cuando sus niveles cayeron al 30%.

Presa valle de Bravo en 2024. Foto: cuartoscuro

La falta de agua afectó la pesca, los paseos en lancha y el comercio local, mientras que los habitantes denunciaron extracción ilegal y sobreexplotación del recurso.

Foto: Cuartoscuro

Actualmente, la presa registra 97.71% de su capacidad total, con una recuperación notoria en su entorno natural. Las embarcaciones han vuelto a los muelles, la torre de monitoreo quedó casi cubierta por el agua y los visitantes comienzan a regresar a las zonas turísticas.

El Bosque: la más llena del sistema Cutzamala

Ubicada también en Michoacán, la presa El Bosque mantuvo durante la sequía niveles de 30%, lo que permitió una recuperación más rápida.

En febrero de 2025 se realizó la siembra de tilapia, lo que favoreció el restablecimiento del equilibrio ecológico. Hoy, con 98.58% de llenado, es la más llena de las tres presas.

El paisaje muestra el contraste más evidente respecto a los años de sequía: aguas rebosantes, vegetación densa y una reactivación económica impulsada por la pesca y el turismo local.

Beneficios del nivel actual del Cutzamala

El repunte del Cutzamala garantiza abasto regular de agua potable a millones de habitantes del Valle de México y reduce la presión sobre otros sistemas hídricos.

Además, la recuperación de los embalses representa un alivio ambiental y económico, al devolver la estabilidad a las comunidades que dependen de la pesca, el turismo y la recarga de acuíferos.

