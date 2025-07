Denuncian con video cómo acceder a Llave MX con CURP ajena: Gobierno responde

Acción Nacional advirtió que la nueva plataforma Llave MX, diseñada para centralizar datos personales y biométricos de la población, es vulnerable a la suplantación de identidad. Los legisladores denunciaron que el sistema permite registrar una cuenta con solo conocer la CURP de una persona, lo que podría derivar en fraudes y uso indebido de datos personales.

En redes sociales circula un video que muestra cómo, paso a paso, una persona puede suplantar la identidad de los ciudadanos, haciendo visible la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos.

En conferencia de prensa, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que el gobierno de Morena busca construir “las últimas piezas del rompecabezas de un gobierno espía”.

Acusó que el sistema es una herramienta para vigilar a activistas, periodistas y opositores. “Hoy se aprueba la súper CURP, una identidad con todos los datos biométricos y sin controles, necesaria hasta para pedir comida a domicilio”, expresó.

El legislador Alfonso Rubalcava incluso compartió un video titulado “Cómo robar tu identidad en 5 minutos”, en el que muestra paso a paso cómo una persona podría acceder a la plataforma con datos ajenos. La grabación se viralizó en redes sociales, elevando las preocupaciones sobre la privacidad y la ciberseguridad de los ciudadanos.

La polémica surge luego de la aprobación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que establece a Llave MX como una herramienta oficial para agilizar trámites y servicios. Esta plataforma unificará datos personales con información biométrica, como huellas digitales, reconocimiento facial, iris y firma electrónica, para digitalizar procesos y reducir corrupción.

Ante el video y las acusaciones del PAN, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, respondió en un mensaje público que, al día de hoy, no es posible suplantar la identidad de nadie usando únicamente Llave MX.

Pepe Merino ( @PPmerino ) desmintió que Llave MX sea vulnerable. Aclaró que el CURP no permite suplantar identidad, como falsamente se difundió en algunos medios. pic.twitter.com/s9dVjm7FjY

“El sistema no permite concluir ningún trámite por sí solo. Siempre se requiere documentación adicional que es revisada por un servidor público”, explicó Merino. Agregó que la plataforma está asociada actualmente alrededor de 70 trámites, todos los cuales exigen verificación adicional.

Merino fue enfático:

“Dar de alta una cuenta Llave MX con una CURP ajena no permite realizar trámites exitosos. No implica suplantar la identidad de nadie, porque no se puede usar esa cuenta sin documentos que validen la identidad”.