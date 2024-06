Departamento de Estado de EU no está en contra de reforma judicial: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos no está en contra de una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, resaltó que el vecino país es respetuoso de las decisiones soberanas de México.

“Primero, que él reconoce, el representante del Departamento de Estado dice que México es un país soberano y tiene derecho a hacer todas las reformas jurídicas que quiera hacer, que la transparencia judicial es necesaria para cualquier inversión. Hasta ahí no hay ningún problema. Él está reconociendo, porque no hay que sacar, digamos, de contexto sus declaraciones”.

La exmandataria capitalina aseguró que el Departamento de Estado de EU reconoce la soberanía de México.

En el contexto del Tratado de Libre Comercio y la transparencia judicial para las inversiones, Sheinbaum Pardo aseguró que habrá controversias, pero también formas de resolverlas.

“Es lo que yo he estado planteando: que el tema de la seguridad tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad. Y la cero impunidad tiene que ver con una coordinación y colaboración, tiene que ver con la Guardia Nacional, con las policías, con las fiscalías y con un Poder Judicial que no esté dando amparos a delincuentes a partir de procesos de corrupción. Entonces, yo creo que hay que revisar bien cómo se dan las declaraciones, porque no veo contradicción. Finalmente, el tratado es un tratado comercial que tenemos firmado con Estados Unidos, y habrá sus controversias dentro del tratado, y también hay sus formas de resolución dentro del tratado. Como siempre he dicho, no están en riesgo ninguna de las inversiones”.

Claudia Sheinbaum