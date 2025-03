Desafuero de Cuauhtémoc Blanco es decisión de la Cámara de Diputados: Claudia Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum habló del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al tema del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. La mandataria aseguró que la decisión de retirar el fuero al diputado federal y exgobernador de Morelos es de las y los legisladores.

De acuerdo con la presidenta de México, es algo que debe analizarse y resolverse con base en pruebas.

“En cualquier caso se tiene que revisar a fondo y ese es una labor importante, las pruebas de cualquier caso de estos, no, no me refiero a este caso en particular, sino a cualquier caso de este tipo, la decisión del desafuero no depende de los diputados de las diputadas que ayer tomaron una decisión… La decisión es del Congreso y confiamos en que los diputados tengan suficientes elementos para una u otra decisión”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque explicó que si el caso tiene sustento, debe castigarse, la presidenta cuestionó el origen de la carpeta de investigación, dijo que está relacionada con el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien acusa de corrupto.

“Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto que fue desaforado y que era protector de feminicidios; que trabajó durante seis años o más, no sé cuántos años estuvo ese fiscal, y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación para que se conozca el antecedente. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento, hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso, pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron los diputados y siempre debe hacerse justicia a las víctimas siempre, pero es importante ver el contexto de donde vino”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

[TE PUEDE INTERESAR: Convocan a manifestación en CDMX contra Cuauhtémoc Blanco tras librar desafuero]

Sobre la discusión en la Cámara de Diputados sobre el tema, la mandataria negó que exista una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).