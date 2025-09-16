GENERANDO AUDIO...

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortíz, provocó polémica durante la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, realizada el pasado 13 de septiembre, al permanecer inmóvil cuando se presentó a la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En el evento, que reunió a representantes de los tres Poderes de la Unión, los asistentes aplaudieron a cada invitado. Sin embargo, Aguilar se mantuvo sin gesto alguno mientras se mencionaba a la legisladora panista, lo que generó comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

Ante las críticas, el ministro presidente publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó: “Reitero mi reconocimiento al Poder Legislativo, en el marco del respeto mutuo, la colaboración y el diálogo que deben prevalecer entre los Poderes de la Unión”.

Por su parte, López Rabadán minimizó el episodio. A través de sus redes compartió una fotografía del evento, asegurando que la ceremonia representa la pluralidad de México y agradeció la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Este aniversario nos recuerda el valor y la entrega de quienes defendieron a México en uno de los pasajes más significativos de nuestra historia”, escribió.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El gesto de Aguilar evocó lo ocurrido el 5 de febrero de 2023, cuando la entonces ministra presidenta Norma Piña permaneció sentada durante el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador al acto por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución en Querétaro.