Desalojan Facultad de Economía en Ciudad Universitaria por amenaza de artefacto explosivo

Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro.

La Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue desalojada este miércoles tras recibir el reporte de un posible artefacto explosivo en sus instalaciones.

A petición de las autoridades escolares, elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ingresaron al edificio para realizar recorridos de inspección junto con personal especializado, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores.

“A solicitud de las autoridades de la @UNAM_MX, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea #Zorros de la #SSC ingresó a la #FacultadDeEconomía, donde se tuvo el reporte de un probable artefacto explosivo; al momento, se realizan los recorridos de revisión en las instalaciones, con personal especializado. Información en desarrollo”, escribió la SSC en su cuenta de X.

Hasta el momento, las autoridades mantienen resguardada la zona mientras concluyen las revisiones correspondientes.

