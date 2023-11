Desaparece cuenta de X de Vicente Fox tras señalamientos contra Mariana Rodríguez

Desapareció la cuenta de X, antes Twitter, de Vicente Fox, tras las polémicas declaraciones del expresidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN) contra Mariana Rodríguez, esposa del aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, a quien calificó, en un mensaje publicado en la plataforma, como “dama de compañía”.

Luego de las polémicas declaraciones de Vicente Fox, Mariana Rodríguez contestó que no le permitía que hablara así, “ni de ella ni de ninguna otra mujer”:

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Mariana Rodríguez, tras declaraciones de Fox