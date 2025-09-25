Desapariciones aumentan 12% en México durante 2025: Informe Nacional de Personas Desaparecidas

GENERANDO AUDIO...

Tres estados concentran casi la mitad de desapariciones. Fotos: Cuartoscuro

Durante 2025, las desapariciones en México tuvieron un incremento de 12% respecto al año anterior, de acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, elaborado por Red Lupa con base en cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El año con más casos de personas desaparecidas

El informe documenta que 2024 fue el año con mayor número de personas desaparecidas en la última década, con un total de 13 mil 106 casos.

Aunque en 2025 las cifras aún no superan ese nivel, la tendencia muestra un crecimiento sostenido que mantiene el problema en la agenda nacional.

Concentración en cinco estados

La investigación revela que Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León concentran 44.3% de las desapariciones registradas en 2025. Esta concentración territorial refleja que el fenómeno no es uniforme y afecta con mayor intensidad a ciertas regiones del país.

Entidades con aumentos y descensos

Entre los estados con mayores incrementos destaca Tabasco, con un alza de 87% en desapariciones en un solo año. En contraste, Yucatán fue la única entidad con una disminución, al registrar una baja de 5% en comparación con 2024.

Perfiles de las víctimas

El reporte señala que las desapariciones afectan principalmente a la población joven, en particular al rango de 25 a 29 años, que fue el más golpeado durante 2025.

También advierte que las desapariciones de mujeres aumentaron en los 32 estados del país, con cinco entidades concentrando casi la mitad de los casos: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Tabasco.

Desapariciones, una problemática generalizada

El informe concluye que la desaparición de personas en México sigue siendo un fenómeno generalizado y sistemático, con un impacto diferenciado según la región, el género y la edad de las víctimas.

