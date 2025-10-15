Descuentos exclusivos para pensionados del IMSS: lista completa de líneas de autobuses

GENERANDO AUDIO...

Central del Norte. Foto: Cuartoscuro

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen varios beneficios, como descuentos en líneas de autobuses, presentando su credencial. Las rebajas son independientes de las que se ofrece a la población de la tercera edad con la tarjeta del Inapam.

¿Cuáles son las líneas de autobús que ofrecen descuento a trabajadores del IMSS?

Según reportes, entre las líneas de autobuses que ofrecen descuentos a los jubilados del IMSS se encuentran:

ADO

ETN

Turistar

Primera Plus

Omnibus de México

Estrella Blanca

Chihuahuenses

Se estima que las líneas de autobús ofrecen hasta 50% de descuento a los jubilados del IMSS, algunos durante la temporada vacacional.

Otros descuentos para jubilados del IMSS

Aunque los descuentos en las líneas de autobuses no son los únicos beneficios que se le ofrece a los jubilados del IMSS pues, de acuerdo con Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, tienen varios rubros en donde se tiene un beneficio en su favor.

De acuerdo la lista se ofrecen descuentos en:

Agencia de viajes

Educación

Gimnasios

Hoteles

Ópticas

Restaurantes

Salud

Los descuentos son variados dependiendo del servicio; por ejemplo, hay agencias de viaje que ofrecen rebajas en viajes nacionales e internacionales. Además, también hay hoteles en donde existen tarifas preferenciales para los jubilados del IMSS.

En algunos restaurantes existen ofertas de hasta el 2×1 o descuentos en el consumo total.