Nuevo apoyo del Inapam. Foto: Shutterstock.

La credencial del Inapam continúa siendo una gran aliada para los adultos mayores del Estado de México (Edomex), pues además de ofrecer descuentos en transporte y salud, también permite acceder a beneficios del 50% en alimentación.

Descuentos del Inapam en alimentos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), dependiente de la Secretaría de Bienestar, administra esta tarjeta gratuita que se entrega a personas de 60 años o más. Gracias a ella, los beneficiarios pueden acceder a rebajas en transporte, salud, servicios y, en este caso, comidas a mitad de precio en varios establecimientos del Edomex.

Estos descuentos aplican en tiendas de abarrotes, cafeterías y restaurantes afiliados al programa, donde los adultos mayores pueden comprar productos o consumir alimentos con reducciones de hasta el 50%.

Establecimientos con el 50% de descuento en Edomex

Si vives en el Estado de México, éstos son algunos de los lugares donde puedes aprovechar los beneficios del Inapam:

Abarrotes Álvarez Ramírez , en Tequisquiac (Iturbide #2, Col. Centro, C.P. 55650)

, en (Iturbide #2, Col. Centro, C.P. 55650) Agua Hogar , en Tlalnepantla (Roberto Lara y López Local #4, Col. San Lucas Tepetlacalco, C.P. 54055)

, en (Roberto Lara y López Local #4, Col. San Lucas Tepetlacalco, C.P. 54055) Cafetería Lunch Break , en Avenida José María Morelos #605, Barrio La Veracruz, C.P. 51350

, en Restaurante Cuevas, en Plaza de la Constitución #12, Colonia Centro, C.P. 54200

¿Cómo tramitar la credencial del Inapam?

Obtener la credencial del Inapam es sencillo y gratuito. Sólo se requiere acudir a un módulo oficial con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Dos fotografías tamaño infantil

La entrega suele realizarse el mismo día, sin necesidad de cita previa.

Otros beneficios de la credencial Inapam

Además de los descuentos en alimentación, los adultos mayores también pueden acceder a:

Gratuidad en transporte público en varios municipios del Estado de México

en varios municipios del Estado de México Reducciones en pago de servicios , medicamentos y centros recreativos

, medicamentos y centros recreativos Acceso gratuito a actividades culturales, educativas y deportivas

Esta credencial representa una herramienta clave para mejorar la economía y el bienestar de quienes superan los 60 años, brindándoles opciones más accesibles en su día a día.