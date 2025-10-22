GENERANDO AUDIO...

la Secretaría de Bienestar otorgará un primer apoyo de 20 mil pesos

A partir de este miércoles 22 de octubre, el Gobierno de México comenzará la entrega de apoyos económicos a las familias que resultaron afectadas por las lluvias del 9 y 10 de octubre en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria explicó que la Secretaría de Bienestar otorgará un primer apoyo de 20 mil pesos a cada familia damnificada, y más adelante habrá un segundo apoyo basado en el censo de daños que realiza el gobierno federal. Además, los estudiantes que perdieron sus útiles escolares recibirán ayuda para reponerlos.

“Quiero informarles también que a partir del día de mañana empiezan los primeros apoyos a la población. Vamos a dar 20 mil pesos a las familias que tuvieron alguna afectación como un primer apoyo. Va a venir después un segundo apoyo que va a depender del censo que está haciendo Bienestar. También vamos a dar apoyo a todos los estudiantes que perdieron sus útiles”, recordó en un video publicado en sus redes sociales.

En el mensaje Sheinbaum adelantó que la próxima semana arrancará el programa Construyendo Futuro, que ofrecerá 50 mil empleos temporales, además de 5 mil más mediante Jóvenes Construyendo el Futuro. También se brindará apoyo a pequeños comercios y a parcelas agrícolas que sufrieron daños por las inundaciones.

Sheinbaum detalló que en Querétaro y San Luis Potosí ya no hay comunidades incomunicadas, mientras que en Hidalgo aún existen 74, en Puebla 7 y en Veracruz 31. Sin embargo, a través de puentes aéreos de la Sedena y Semar, se ha llevado agua, alimentos y se han evacuado familias hacia zonas seguras.

La CFE ya restableció la electricidad en casi todas las comunidades afectadas, excepto algunas en Hidalgo y Puebla. Además, mil 297 escuelas tuvieron daños, de las cuales 805 ya fueron limpiadas y rehabilitadas.

Durante la emergencia se han entregado 200 mil despensas, muchas donadas por la población, y se mantienen los canales de atención abiertos en el micrositio oficial gob.mx/reporteporlluvias

La presidenta agradeció el esfuerzo conjunto de su gabinete, las fuerzas armadas y la ciudadanía. “Quiero agradecer a Defensa, a Marina, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y sobre todo, al pueblo de México, siempre generoso”, expresó.