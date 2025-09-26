Desechan amparo de hijo de AMLO por duplicidad de demandas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Un juez federal desechó una de las tres demandas de amparo promovidas a favor de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra una posible orden de aprehensión, al determinar que ya existe otros expedientes exactamente iguales presentados por los quejoso.

El juez Carlos Rico Mondragón, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió no conocer del caso y explicó que el recurso era improcedente debido a que los mismos quejosos habían promovido otros amparos contra los mismos actos reclamados.

En la síntesis judicial se estableció: “Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, en relación con el diverso 112, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese”.

El expediente quedó registrado con el número 873/2025, a nombre de Gonzalo López Beltrán.

Foto: Poder Judicial de la CDMX

Los amparos vigentes

El recurso principal, identificado como 2098/2025, fue presentado el 16 de septiembre de 2025 por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas.

Ese amparo, que sí está en curso, protege a Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”), su hermano Gonzalo y otras 14 personas contra actos como:

Privación de la libertad sin orden judicial.

Órdenes de aprehensión sin mandamiento escrito.

Posibles casos de incomunicación o desaparición forzada.

La suspensión de oficio y de plano fue concedida con una fianza de 10 mil pesos, y se fijó la audiencia constitucional para el 28 de octubre de 2025. Otro amparo también fue promovido en Tabasco.

¿Quiénes más aparecen en el amparo?

Entre las 16 personas beneficiadas se encuentran:

Andrés Manuel López Beltrán.

Gonzalo López Beltrán.

Diana Heleyn Foullon Gómez, alias “Lady D”.

Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”.

César Reyna Carrillo.

Fernando Farías Laguna.

Otros colaboradores y empresarios señalados en investigaciones locales.

