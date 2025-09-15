Todo listo para el Desfile Cívico Militar: ¿cómo identificar los uniformes de la Defensa?
Este 16 de septiembre se realiza el Desfile Cívico Militar 2025, que recorre del Zócalo de la Ciudad de México a Campo Marte. Durante más de tres horas, familias observan a miles de elementos militares marchar al ritmo de la banda de guerra.
La Secretaría de la Defensa Nacional participa a través de tres organismos: Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, cada uno con uniformes que permiten distinguirlos.
Uniformes del Ejército Mexicano
El Ejército cuenta con dos atuendos principales. El uniforme de ceremonias es verde olivo, mientras que el táctico TE-3 combina tonos marrón, verde claro, verde oscuro y arena. Este último sustituyó al patrón pixelado en 2023.
Uniformes de la Fuerza Aérea Mexicana
La Fuerza Aérea dispone de tres uniformes: dos en color azul, característicos de sus contingentes, y un overol de vuelo verde olivo reservado para pilotos aviadores.
Uniformes de la Guardia Nacional
La Guardia Nacional porta el uniforme GN-3 en tonos grises y negros, presentado en el desfile de 2024. También utiliza un uniforme para funciones de proximidad social y otro de ceremonias.
Cadetes y servicios de sanidad
Los cadetes de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participan con su uniforme de Gran Gala.
En tanto, los alumnos y personal de los servicios de sanidad —medicina, odontología y enfermería— marchan con uniformes blancos con detalles amarillos.