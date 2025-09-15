GENERANDO AUDIO...

Uniformes de la Defensa en el Desfile Cívico Militar. Foto: Cuartoscuro

Este 16 de septiembre se realiza el Desfile Cívico Militar 2025, que recorre del Zócalo de la Ciudad de México a Campo Marte. Durante más de tres horas, familias observan a miles de elementos militares marchar al ritmo de la banda de guerra.

La Secretaría de la Defensa Nacional participa a través de tres organismos: Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, cada uno con uniformes que permiten distinguirlos.

Uniformes del Ejército Mexicano

El Ejército cuenta con dos atuendos principales. El uniforme de ceremonias es verde olivo, mientras que el táctico TE-3 combina tonos marrón, verde claro, verde oscuro y arena. Este último sustituyó al patrón pixelado en 2023.

Uniformes del Ejército mexicano. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Paracaidistas, uniforme con boina. Foto: Archivo

Más uniformes de la Defensa. Foto: Archivo

Uniformes de la Fuerza Aérea Mexicana

La Fuerza Aérea dispone de tres uniformes: dos en color azul, característicos de sus contingentes, y un overol de vuelo verde olivo reservado para pilotos aviadores.

Foto: Archivo

Uniformes Fuerza Aérea Mexicana. Foto: Archivo

Uniformes de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional porta el uniforme GN-3 en tonos grises y negros, presentado en el desfile de 2024. También utiliza un uniforme para funciones de proximidad social y otro de ceremonias.

Uniformes de Guardia Nacional. Foto: Archivo

Cadetes y servicios de sanidad

Los cadetes de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participan con su uniforme de Gran Gala.

Uniformes de cadetes: Foto: Cuartoscuro/Archivo

En tanto, los alumnos y personal de los servicios de sanidad —medicina, odontología y enfermería— marchan con uniformes blancos con detalles amarillos.

Foto: Archivo

