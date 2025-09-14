GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro/Getty

Este martes 16 de septiembre a las 9:45 horas, Uno TV transmitirá en vivo el Desfile Cívico Militar, uno de los eventos más esperados de las Fiestas Patrias. La cobertura contará con la conducción de Pablo Reinah y Alberto Manuel Rodríguez, además de la participación de especialistas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes explicarán cada momento del recorrido.

La transmisión también incluirá enlaces en vivo con reporteros en sitio, para mostrar la emoción del público y los detalles de la parada militar desde el corazón de la Ciudad de México.

El significado del Desfile Cívico Militar

El Desfile Cívico Militar se realiza cada 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la Independencia de México. Desde el Zócalo capitalino, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional marchan como muestra de disciplina, coordinación y servicio al país.

Este acto reúne a miles de asistentes en la plancha del Zócalo y millones de espectadores que lo siguen en televisión y plataformas digitales, convirtiéndose en un símbolo de unidad nacional.

Uno TV tendrá la cobertura especial

Con la conducción de Pablo Reina, Alberto Manuel Rodríguez, y el análisis de especialistas en temas militares, los espectadores podrán entender mejor la importancia de cada contingente.