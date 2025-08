Designan a Claudia Pavlovich como embajadora de México en Panamá

GENERANDO AUDIO...

Claudia Pavlovich. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Claudia Pavlovich fue designada como embajadora de México en Panamá, confirmó el Gobierno de México a través de un documento firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar a la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la: República de Panamá. Comuníquese y cúmplase”, revela el documento firmado por Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Hasta el momento, Claudia Pavlovich no se ha pronunciado tras su nombramiento como embajadora de México en Panamá.

¿Quién es Claudia Pavlovich?

Claudia Pavlovich, recién nombrada embajadora de México en Panamá, se desempeñaba como cónsul de México en Barcelona, España; el cargo le fue otorgado en enero de 2022.

Previo a su función como cónsul en España, Pavlovich tuvo varios cargos en su natal Sonara, comenzando como regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, de 2000 a 2003. Después, ocupó espacios en el Congreso del estado y fue senadora por Sonora en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Como parte de su carrera profesional, Pavlovich fue elegida, en 2015, como gobernadora de Sonora.

Aunque su carrera política la construyó como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), éste decidió expulsarla en junio de 2022, meses después de su nombramiento como cónsul bajo la admiración federal morenista.