“Estoy muy bien, estoy trabajando”: desmiente Ebrard estar hospitalizado, como apuntaban versiones periodísticas

Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, desmintió las versiones periodísticas que lo ponían internado en un hospital, al sur de la Ciudad de México.

En un mensaje en video, compartido en su cuenta de X, antes Twitter, detalló que se encuentra de regreso en sus actividades y está trabajando desde su oficina.

“Regreso a mis actividades habituales en el camino de México. Me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital, y no; como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien, estoy aquí en mi oficina, estoy trabajando”.

Marcelo Ebrard.