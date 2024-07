Desmiente Sedena adeudos por compra de balasto; intercederá para que empresas paguen a transportistas

Sedena intercederá con las empresas para que paguen sus adeudos. Foto: Cuartoscuro

Son falsos los supuestos adeudos a transportistas por la compra de balasto para el Tren Maya, informó este martes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que la organización Transportistas Unidos amagó con un nuevo paro nacional y bloqueos en carreteras, de no recibir el pago de 90 mdp.

A través de un comunicado, la dependencia federal destacó que la compra de material de construcción para el transporte ubicado en el sureste mexicano se realizó a empresas legalmente constituidas, así como registradas en la plataforma Compranet, a quienes se efectuaron los pagos correspondientes.

Ver más #Comunicado #ÚltimaHora

Sedena informa sobre la situación con los trabajadores de la organización Transportistas Unidos.https://t.co/wYFSNtNdOV pic.twitter.com/i7wzj0FX66 — @SEDENAmx (@SEDENAmx) July 2, 2024

Asimismo, subrayó que la contratación del servicio para el transporte del material hacia las zonas de construcción corrió a cargo de cada empresa, y no de la Sedena, por lo que conciliará entre ambas partes para solucionar el problema y que éstas paguen sus adeudos a los transportistas.

Ello, acotando que, aunque la Sedena está siendo acusada falsamente de no pagar sus adquisiciones, buscará que la sociedad no resulte afectada, como ocurrió el viernes con los bloqueos transportistas, aunque por un malentendido no tuvo la convocatoria que esperaban.

De igual forma, puntualizó que, tras las protestas de este gremio, realizadas el viernes pasado, este lunes 1 de julio llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob) una mesa de trabajo en Puebla para deslindar responsabilidades y tomar acuerdos en favor de una resolución al tema.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La razón de las protestas

Mientras que, por su parte, la organización Transportistas Unidos protestó el viernes pasado acusando que la Sedena adeuda 90 millones a proveedores por el suministro del balasto de roca basáltica para varios tramos de la obra prioritaria del Gobierno federal.

Además, previo a su reunión del lunes con personal de la Defensa, el coordinador de Transportistas Unidos, Marco Reyes, aseguró que, de no obtener una respuesta positiva o llegar a algún acuerdo, se reunirían este martes para definir cuándo se llevará a cabo su nueva manifestación.

Para ello, aseguró, durante su paro se concentrarían en todas las salidas de la Ciudad de México, donde realizarían bloqueos a fin de obtener una solución a su problemática por parte de las autoridades.