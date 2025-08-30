Despiden simbólicamente al Poder Judicial con moño negro y mariachis

GENERANDO AUDIO...

“Despiden” a la justicia en México. Foto: Cuartoscuro

Integrantes de Somos MX y trabajadores del Poder Judicial despidieron de manera simbólica a la justicia en nuestro país. Lo hicieron con mariachis y moños negros previo al próximo lunes, cuando tomarán posesión los nuevos juzgadores.

“Hoy termina la justicia autónoma”: Somos MX

Durante la simbólica despedida, María José Gómez, integrante de Somos MX, advirtió que la reforma significará el fin de la justicia autónoma en México.

“Hoy, hoy, es el último día que en México podemos tener una justicia autónoma, un Poder Judicial que tiene que carrera judicial, que estaban preparados, que había todo un proceso y que no era perfecto”, María José Gómez, integrante de Somos MX

[TE PUEDE INTERESAR: Las 7 frases de Piña con las que se despidió de la Corte]

De acuerdo con Gómez, el cambio que requería el Poder Judicial no era de esa manera, pues, consideró, no construye una mejor justicia.

“En vez de construir mejor justicia, derrumba todo un sistema que era lo que la garantizaba de alguna manera, entonces claro que se necesitaba un cambio, pero no de esta manera”, María José Gómez, integrante de Somos MX

Aseguró que, con los nuevos nombramientos, las resoluciones se darán de acuerdo con “lo que el oficialismo quiere” y no con base en la ley.

“Todos esos sistemas se van a contestar acorde a cómo el oficialismo quiere… porque ya no le deben a la gente la justicia, sino a quien los puso ahí”, María José Gómez, integrante de Somos MX

Por su parte, Mariana de Lucio Pérez, secretaria técnica en una ponencia del Poder Judicial, alertó que la reforma implica “un error histórico” que pone en riesgo la división de Poderes y provoca la pérdida de talento en áreas clave.

“La división de Poderes está en peligro, esta captura es un error histórico y esperemos que podamos unir frentes. Mi mayor reconocimiento a los trabajadores del Poder Judicial, que no sabemos qué va a ser de ustedes y estamos perdiendo talento que debería estar en los lugares donde se toman decisiones”, Mariana de Lucio Pérez, secretaria Técnica en Ponencia

De acuerdo con Manuel De Pando, se pone en riesgo la libertad y los derechos.

“No sólo ponen riesgo nuestros derechos, sino que ponen en riesgo en general, nuestro patrimonio, nuestros bienes, nuestra libertad, como personas juzgadoras, yo como estudiante de derecho, sé lo importante que es tener una justicia independiente en la que podamos ayudar a las personas”, Manuel De Pando, integrante de Somos MX

Trabajadores quedan a la deriva

Este 29 de agosto fue el último día de trabajo para muchos servidores como Mariana. Otros tantos quedaron a la deriva.

“La gente no sabe, no ha recibido instrucciones. Básicamente, el día cero es el día lunes y la gente no sabe a dónde llegar. (No sabe) si su credencial va a seguir funcionando, no hay instrucciones, es muchísima incertidumbre la que estamos viendo. Lamentablemente, no sabemos cuántas personas se van a retirar y cuántas se van a quedar”, Mariana de Lucio Pérez, secretaria Técnica en Ponencia

El acto de luto por el Poder Judicial se replicó en otros sitios como Tercer Tribunal Colegiado, Ciudad judicial, los Juzgados Familiares y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde colocaron también pancartas y moños negros.