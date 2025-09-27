Despliega Sedena 270 fuerzas especiales en Baja California, Chihuahua y Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Foto: Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó este 27 de septiembre la seguridad en Baja California, Chihuahua y Guanajuato con el despliegue de 270 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Los elementos partieron a las 14:40 horas desde la Base Aérea Militar No. 19 en Ciudad de México a bordo de dos aeronaves Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional, además de un convoy terrestre.

Refuerzos aéreos en Tijuana y Ciudad Juárez

Una compañía de 90 efectivos fue enviada al Aeropuerto Internacional “General Abelardo L. Rodríguez” en Tijuana, Baja California, mientras que otra con la misma cantidad de elementos llegó al Aeropuerto Internacional “Abraham González” en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Foto: Sedena

Compañía terrestre rumbo a Guanajuato

De manera adicional, una compañía con 90 militares salió en 12 vehículos de transporte de personal desde las instalaciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, con destino al estado de Guanajuato.

Objetivo: reforzar seguridad y paz pública

El despliegue se sumará a las operaciones en curso de Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares, responsables de la jurisdicción en estas entidades.

De acuerdo con la Sedena, la misión de estas unidades es coadyuvar con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer el Estado de derecho, inhibir actos delictivos y contribuir a la preservación del orden y la paz pública en beneficio de la población.