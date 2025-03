Detecta Gobierno probables irregularidades por 13 mil mdp en compra de medicamentos

GENERANDO AUDIO...

Eduardo Clark, subsecretario del Sector Salud. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, dio a conocer que se detectaron probables irregularidades en el proceso de compra de medicamentos.

Investigan posibles compras de medicamentos a sobrecosto

En la mañanera de Palacio Nacional, el funcionario dijo que se iniciaron las investigaciones por posibles compras a sobrecosto.

De acuerdo con el subsecretario Eduardo Clark, se identificaron “175 insumos, es decir, 175 medicamentos o material de curación, etcétera, que se adjudicaron a proveedores que no habían sido los del mejor costo, es decir, no habíamos ejecutado la compra a los proveedores que más bajo habían ofertado y nos pusimos entonces inmediatamente en contacto con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”, añadió.

“Estamos hablando de un posible incremento de costo cercano a los 13 mil millones de pesos”.

Aseguró que los responsables del proceso que pudieron estar involucrados fueron separados de sus cargos.

“Aunque identificamos que esto se compró a sobrecosto, no se han pedido piezas, es decir, en caso de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno determine que hubo una actuación irregular de algún funcionario público en Birmex, particularmente, esas piezas no generan un perjuicio erario, ya que no se han comprado todavía”, dijo el subsecretario del Sector Salud.

“Se separaron del cargo las personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex”.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud aseguró que la investigación inició desde finales de enero.

“Estas investigaciones iniciaron a partir de finales de enero, principios de febrero; son investigaciones que no sólo se derivan de lo que vimos nosotros en precios, sino que también de las inconformidades que varias industrias o compañías farmacéuticas que decían: oye, yo oferté a tal precio y lo ganó alguien a otro precio mucho más alto. Y a partir de esas dos cosas, la Subsecretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno inició esta investigación de oficio”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que podría haber sanciones penales por el hecho.