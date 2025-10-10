Detectan un caso de gusano barrenador en ganado de Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Se activó de inmediato el protocolo para evitar la diseminación CUARTOSCURO

Un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) fue detectado en Ezequiel Montes, Querétaro, gracias a la vigilancia reforzada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura). El hallazgo se dio durante la revisión de un cargamento de bovinos del sur-sureste del país, donde solo un animal presentó larvas entre los 67 revisados.

Tras el hallazgo, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió al rancho para curar al animal, tomar muestras y aplicar tratamiento preventivo al resto del ganado. De inmediato se activó un protocolo especial para evitar la propagación del parásito, con cuatro brigadas de veterinarios trabajando en la zona y reforzando la vigilancia sanitaria.

En coordinación con el Gobierno de Querétaro, se estableció un radio de control de 40 kilómetros alrededor del punto donde se detectó el caso. En el área se realiza rastreo de animales y curación de heridas para evitar nuevos contagios.

La Agricultura destacó que la ganadería mexicana sigue siendo segura y pidió a productores y ciudadanía reportar cualquier sospecha de gusano barrenador al 800 751 2100, WhatsApp 55 3996 4462 o al correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

