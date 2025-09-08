GENERANDO AUDIO...

Conoce cómo proceder ante acoso o abuso. Foto: whisk

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos oficiales para prevenir, atender e intervenir ante casos de maltrato a niñas, niños y adolescentes en planteles de educación básica. Esto en el denominado protocolo escolar.

El documento busca proteger a niñas, niños y adolescentes de cualquier forma de violencia dentro de las escuelas. Al tiempo que garantiza el debido proceso para las personas señaladas, por medio de protocolos claros y coordinados entre las autoridades educativas y de procuración de justicia.

¿Qué establece el nuevo protocolo escolar?

Los lineamientos fijan una ruta integral que deberán seguir las escuelas, con un enfoque claro en detectar, notificar e intervenir:

Prevención primaria: campañas, talleres y planes locales para fomentar una cultura escolar libre de violencia, con capacitación a docentes, directivos y figuras educativas

campañas, talleres y planes locales para fomentar una cultura escolar libre de violencia, con capacitación a docentes, directivos y figuras educativas Atención inmediata: cuando se detecte un caso, la comunidad escolar deberá notificarlo por canales oficiales (buzones, portales, líneas telefónicas) y escalarlo a autoridades municipales o estatales

cuando se detecte un caso, la comunidad escolar deberá (buzones, portales, líneas telefónicas) y escalarlo a autoridades municipales o estatales Intervención: las autoridades escolares estarán obligadas a levantar actas, canalizar a la víctima a instancias de salud y justicia, y aplicar medidas de protección inmediatas , como retirar de funciones a las figuras señaladas

las autoridades escolares estarán obligadas a levantar actas, canalizar a la víctima a instancias de salud y justicia, y aplicar , como retirar de funciones a las figuras señaladas Seguimiento: cada caso contará con bitácoras y registros para dar continuidad a las medidas de protección y evitar reincidencias

3 aspectos clave, según SEP

Dentro de la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil promovida por la SEP, se busca construir espacios seguros en la escuela, el hogar y dentro de la comunidad.

Según lo publicado por las autoridades educativas en su página de X, las acciones clave en el protocolo escolar contra abuso y acoso infantil son:

Detectar a tiempo

Intervenir con responsabilidad

Dar seguimiento

Derechos de víctimas y señalados

El protocolo resalta que tanto víctimas como presuntos responsables tienen derechos garantizados:

La víctima recibirá atención médica y psicológica, acompañamiento jurídico y medidas de protección

recibirá atención médica y psicológica, acompañamiento jurídico y medidas de protección La persona señalada tendrá derecho a la presunción de inocencia, defensa adecuada y trato digno

tendrá derecho a la presunción de inocencia, defensa adecuada y trato digno En todo momento se aplicará el debido proceso y la confidencialidad de la información

Espacios seguros, confiables y sin maltrato

El plan obliga también a las autoridades educativas a generar directorios de instituciones de seguridad, salud y protección infantil, así como a trabajar en redes comunitarias de prevención junto con los SIPINNA estatales y municipales.

Como parte de la prevención secundaria, las escuelas deberán:

Implementar estrategias de formación con perspectiva de género y derechos de infancia.

Crear espacios de reflexión y redes comunitarias.

Sancionar a reincidentes.

Evaluar y ajustar campañas para reducir los factores de riesgo.

Asimismo, con este acuerdo, el Gobierno federal busca que las escuelas sean espacios seguros, confiables y libres de maltrato, donde la integridad y el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes estén en el centro de la vida escolar.

Para mayor información sobre materiales y guías para casos de abuso y maltrato infantil se pueden consultar guías para docentes, consejos para madres y padres y consejos para las víctimas todo esto en http://escuelalibredeviolencia.sep.gob.mx