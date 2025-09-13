Detención del presunto líder de “La Barredora” traerá repercusiones políticas

GENERANDO AUDIO...

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en Paraguay y trasladado a México, donde ya está bajo resguardo de autoridades federales. Bermúdez, quien renunció a su cargo en enero de 2024, es señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora y operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El especialista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, destacó con José Cárdenas en Noticias en Claro, que se trata de un caso emblemático, pues Bermúdez ocupó un cargo de alto nivel bajo la administración de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Rodríguez subrayó que el exfuncionario operó “bajo el amparo del poder político” y advirtió que su detención podría tener repercusiones en figuras cercanas a su gestión. Asimismo, calificó la captura como un “magnífico trabajo de inteligencia” del gabinete de seguridad, al señalar que Bermúdez cometió un error al esconderse en Paraguay, país que colabora estrechamente con Estados Unidos en temas de seguridad.

Durante su gestión en Tabasco, se incrementaron los niveles de violencia y se le vinculó con delitos como extorsión, huachicoleo, tráfico de drogas y armas, además del trasiego ilegal de ganado por la frontera sur de México. De acuerdo con autoridades, ya era investigado desde 2022 bajo el alias de “Comandante H”.

La Interpol mantenía una ficha de búsqueda contra Bermúdez, quien durante meses estuvo moviéndose entre países como México, Panamá, España y Brasil, hasta ser ubicado en la región de la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, considerada un punto estratégico para grupos criminales. Su captura fue posible gracias a una operación de inteligencia conjunta de la SEDENA, la Marina, la Guardia Nacional, la FGR y la UIF.

En los próximos días, Bermúdez enfrentará a la justicia mexicana por delitos de carácter federal, relacionados con delincuencia organizada, tráfico y extorsión