Detienen a 14 por red de huachicol; hay marinos, exfuncionarios y empresarios

García Harfuch confirmó la detención. Foto: Cuartoscuro.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 14 personas fueron detenidas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.

El operativo fue resultado de una acción conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC, como parte de las medidas instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción y la impunidad.

Decomiso de 10 millones de litros de diésel

García Harfuch recordó que en marzo pasado se realizó un decomiso de 10 millones de litros de diésel, más de 190 contenedores y varios tractocamiones en Tampico, Tamaulipas, considerado uno de los más grandes en la historia reciente del país.

Las investigaciones posteriores revelaron una estructura criminal que usaba documentación falsa para el traslado de hidrocarburos, con la participación de empresarios, agencias aduanales y servidores públicos.

Marinos y exfuncionarios entre los detenidos

Las detenciones recientes se realizaron en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron órdenes de aprehensión contra: 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 marino en retiro y 5 exfuncionarios de Aduanas.

Entre los detenidos se encuentran:

Manuel Roberto ‘N’ Climaco ‘N’ Humberto Enrique ‘N’ Sergio ‘N’ Carlos de Jesús ‘N’ Fernando ‘N’ Francisco Javier ‘N’ Endira Xóchitl ‘N’ Perla Elizabeth ‘N’ Natalia ‘N’ Ismael ‘N’ Anuar ‘N’ Héctor Manuel ‘N’ José ‘N’

UIF bloquea cuentas y asegura bienes

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos millonarios, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como pólizas de seguros incongruentes con el perfil de los acusados.

Gracias a ello, se incluyeron 20 objetivos en la Lista de Personas Bloqueadas, entre personas físicas y morales relacionadas con la red.

Entre los implicados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que la investigación inició hace casi dos años, a petición de la entonces secretario de Marina, que alertó sobre posibles vínculos de personal naval con el delito de contrabando de hidrocarburos.

Colaboración internacional y órdenes de aprehensión

Gertz Manero detalló que el hidrocarburo ilegal provenía de Estados Unidos, por lo que se mantiene colaboración con autoridades de ese país para rastrear las operaciones. Advirtió que existen órdenes de aprehensión por cumplimentar y que “habrá muchas más” en el futuro.

Postura de la Marina

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que la investigación sigue abierta y que la dependencia colaborará con la FGR. “No vamos a tolerar la impunidad ni la corrupción en nuestras filas”, aseguró.

Cabe señalar que el titular de la SSPC subrayó que esta es una investigación en curso y que se continuará hasta capturar a todos los responsables.

“Con estas acciones, reiteramos que no habrá consideraciones a prácticas de corrupción ni a actividades ilícitas que dañen al Estado mexicano”, afirmó.