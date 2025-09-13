Detienen a “El Abuelo”, presunto líder de “La Barredora”, en operativo conjunto

GENERANDO AUDIO...

En un operativo conjunto encabezado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con apoyo de la Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y SSPC, fue detenido Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”.

La acción, instruida bajo la política de Cero Tolerancia a la Corrupció de la presidenta Claudia Sheinbaum, se logró gracias a la coordinación entre autoridades de seguridad mexicanas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el intercambio de información permitido por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Operativo contra “La Barredora”

El gobierno federal informó que la captura de “El Abuelo” fue posible gracias a la colaboración con autoridades de la República de Paraguay, quienes apoyaron en la estrategia internacional de investigación.

La participación de la UIF y el CNI fue clave para rastrear las operaciones financieras de la organización delictiva. Esta colaboración permitió identificar movimientos de recursos vinculados con “La Barredora” y ubicar a su presunto líder.

Las autoridades mexicanas agradecieron la cooperación de Paraguay, que reforzó la efectividad de la operación. Según lo informado, la detención de Hernán “N” representa un golpe importante contra la estructura criminal de “La Barredora”.