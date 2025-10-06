GENERANDO AUDIO...

La red de “Don José” estaría vinculada a facción de los “Mayos”. Foto: X | OHarfuch

En Durango, tras ejecutar cinco órdenes de cateo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a José Luis Delgadillo López, alias “Don José”, señalado como líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, presuntamente vinculada a la organización “Cabrera Sarabia” de la facción los “Mayos”.

Operativo conjunto en Durango

De acuerdo con las autoridades, las detenciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con delitos de secuestro y tráfico de personas.

Durante las acciones, se ubicaron diversos inmuebles en el municipio de Durango que eran utilizados para estas actividades, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles en cinco puntos específicos.

Con base en los resultados obtenidos, se presentaron los datos de prueba ante un Juez de control, quien otorgó las órdenes de cateo.

Ejecutan cinco cateos simultáneos

Las fuerzas federales desplegaron operativos simultáneos en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, donde se realizó la detención de seis personas, entre ellas “Don José”, identificado como el líder de la célula.

Durante los cateos, se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 teléfonos celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta.

Identifican a los detenidos

Además de “Don José”, fueron detenidos Diana Estefanía Villalobos Rueda, alias “Patrona”; José Juan Quiñones Galván; Rocío Quiñones Galván, alias “Licenciada”; José Raymundo Freyre Mendoza y José Orlando Barrientos Hernández.

A todos ellos se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, junto con los objetos asegurados.

Los domicilios cateados quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes.

Autoridades reafirman compromiso

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad informaron que continuarán los operativos coordinados en la región y reiteraron su compromiso de inhibir los delitos y fortalecer las acciones para recuperar la tranquilidad de las familias en Durango.

