Detienen en el AICM al principal operador financiero del CJNG

Cae operador financiero del CJNG. Foto: Gobierno de México.

Fuerzas federales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Óscar “N”, señalado como el principal operador financiero de un “grupo delictivo”, presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión y como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Óscar “N” fue detenido al arribar a la capital en un vuelo procedente de Barcelona, España.

El arresto se logró gracias a la colaboración de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), quienes dieron este golpe en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cómo operaba Óscar “N”?

De acuerdo con autoridades, el detenido es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente en la modalidad de recibir y transferir recursos.

Las investigaciones señalan que era el responsable financiero del CJNG, realizando operaciones a través de la compra de propiedades y la administración de empresas en los sectores tequilero y ganadero.

Puesto a disposición

Tras la detención, Óscar “N” fue trasladado ante el Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad subrayaron que estas acciones se llevaron a cabo en estricto apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, reafirmando su compromiso de inhibir las operaciones de la delincuencia organizada en el país.