Fotos: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina, fue detenido en Estados Unidos en relación con el caso Odebrecht y las denuncias presentadas por Emilio Lozoya.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el exfuncionario será deportado y enfrentará un proceso judicial en México por presuntos actos de corrupción.

Treviño Medina, quien dirigió Pemex entre 2017 y 2018, es investigado por su presunta participación en una red de sobornos vinculada con la constructora brasileña Odebrecht, caso que ha involucrado a exdirectivos y exfuncionarios de alto nivel.

Sheinbaum destacó que el Gobierno mexicano dará seguimiento al proceso para que el exdirector rinda cuentas ante la justicia nacional.

¿Quién es Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex detenido en Estados Unidos?

Treviño, originario de Nuevo León, es ingeniero en Industrias Alimentarias por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde también cursó una Maestría en Administración de Empresas y una Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos.

Su trayectoria en el sector público se extendió por más de dos décadas, ocupando cargos clave en dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Financiera Rural.

En Pemex tuvo varios puestos directivos:

Director Corporativo de Finanzas (2010–2011)

(2010–2011) Director Corporativo de Administración (2011–2012 y 2016)

(2011–2012 y 2016) Director Corporativo de Administración y Servicios (2016–2017)

